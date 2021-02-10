Aksaray'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Aksaray'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

10.02.2021 16:27
Aksaray'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti, System.String[]

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Kırık Delik mevkisinde bir inşaatta beton mikser aracında çalışan Y.S, aracın pompasının elektrik tellerine takılması sonucu akıma kapıldı.

Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı işçi Y.S'yi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

İşçi Y.S, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sultanhanı, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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