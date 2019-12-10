Son Dakika Haberleri: Aksaray'da elektrikli soba yangına neden oldu
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da elektrikli soba yangına neden oldu - Son Dakika

Aksaray'da elektrikli soba yangına neden oldu

7 saat önce

Aksaray'da bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aksaray'da elektrikli soba yangına neden oldu, System.String[]

Aksaray'da bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, Kılıçaslan Mahallesi 1347. Sokak'ta bulunan 2 katlı apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde ısınmak içi elektrikli soba kullanan yabancı uyruklu aile, sobayı yaktıktan sonra odadan ayrıldı. Yanan elektrikli soba bir süre sonra bilinmeyen bir nedenden halıya düştü. Halıdan başlayan yangın kısa sürede tüm odayı sararken, dumanları fark eden ev sahibi Milad Rastak (34) ailesiyle birlikte evden çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Evde büyük çapta maddi hasar oluştu. - AKSARAY

İtfaiye, Aksaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 05:00 Kaynak: İHA
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