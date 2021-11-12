Aksaray'da emniyet kemeri uygulaması yapıldı - Son Dakika

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, "Bi Hareketine Bakar Hayat Projesi" kapsamında yapılan emniyet kemeri uygulamasına katıldı.

Mehmet Altınsoy Caddesi'ndeki uygulamada Vali Aydoğdu, araç sürücülerini emniyet kemeri takma konusunda uyardı.

Vali Aydoğdu, burada yaptığı açıklamada, trafikte emniyet kemeri takmanın önemine dikkat çekmek için farkındalık programı düzenlediklerini söyledi.

Emniyet kemeri takmanın bir kültür olduğunu anlatan Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Emniyet kemeri en önemli ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. Aracımıza bindiğimizde ilk yapmamız gereken bir uygulama. Emniyet kemeri takılı yapılan kazalarda ölüm oranı ciddi oranda azalıyor. Allah'ım bizleri böyle kötülüklerden korusun inşallah. Bugün bizlerde uygulamaya dikkat çekmek için çok güzel bir uygulama yaptık. Kurallara uyduğumuz müddetçe bizleri daha güzel günler bekliyor."