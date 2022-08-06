Kontrolünü kaybederek araçlara çarptığını belirten Gültekin, "Çarptığım araçları sürükledim. İlerideki araçtan haberim yok. Vatandaşların canı yandı, bana saldırmalarına bir şey diyemiyorum." diye konuştu.

Kazada yaralanan 9 kişi sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Aksaraylı Börekçi: 'Vatandaş Ucuz Olsun Diye Boş Börek Soruyor, Biz de Çıkarmaya Başladık'

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Emniyet şeridinde bekleyen düğün konvoyundaki araçlara tır çarptı, 9 kişi yaralandı - Son Dakika

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