Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Emre Aydın Konseri

Aksaray'da Emre Aydın Konseri

35 dakika önce

Aksaray Belediyesinin kültür ve sanat etikliği çerçevesinde ünlü sanatçı Emre Aydın, konserinde hayranlarını coşturdu.

Aksaray'da Emre Aydın Konseri, System.String[]
Aksaray Belediyesinin kültür ve sanat etikliği çerçevesinde ünlü sanatçı Emre Aydın, konserinde hayranlarını coşturdu.

Ünlü sanatçı Emre Aydın, Atatürk Kapalı Spor salonunda hayranları ile buluştu. Konserin gerçekleşeceği salon saatler öncesinde dolmaya başladı. Konser saatinde konser alanı dolup taştı. Ünlü sanatçı Emre Aydın, büyük bir coşku eşliğinde sahneye çıktı. Unutulmaz şarkılarını seslendiren sanatçıya hayranları da zaman zaman eşlik etti. Emre Aydın, söylediği şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Coşkulu başlayan konser, gece boyunca sürdü. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, konser sonunda sahneye çıkarak geceye renk katan Sanatçı Emre Aydın'a teşekkür ederek günün anısına tablo hediye etti.

Aksaray'da bulunmaktan büyük keyif aldığını belirten sanatçı Emre Aydın, kendisini hayranları ile buluşturan Başkan Yazgı'ya teşekkür etti.

Başkan Yazgı, görev süresi boyunca Aksaray'da gerçekleşen kültür ve sanat etkinliklerinin çok iyi bir noktaya gelmesine katkı sunan ve bu konuda çığır açarak emek sarf eden Belediye Başkan Yardımcısı Güven Kemerkaya ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Tarık Gümüşsoy'a teşekkür ederek plaket takdim etti. - AKSARAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:13 Kaynak: İHA

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