Son dakika: Aksaray'da engelli araç park yerlerine sıkı denetim - Son Dakika

Aksaray'da engelli sürücülerin otoparkına park eden sürücüler üzerinde yoğun denetimler yapan polis ekipleri gece gündüz demeden denetimlerini sürdürüyor.

Engelli sürücülerin resmi kurumlar başta olmak üzere kentin çeşitli yerlerinde hizmete ulaşımda sıkıntı çekmemeleri ve kolaylık sağlanması amacıyla oluşturulan engelli otoparkları diğer sürücüler tarafından hiç umursanmadan kullanılıyor. Ulaşım ve hizmet alımında zorluklar çeken engelli sürücüler için park yerlerinin kullanılmaması kapsamında uygulama ve denetimleri artıran Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve denetleme Şubesi ekipleri kent genelinde ve resmi kurumlar bölgesinde bulunan engelli otoparklarında aralıksız denetim yapıyor. Ekipler, engelli olmayıp da engelli otoparkına park eden araç sürücülerinin her birine 132 TL idari para cezası kesiyor. Ekipler ayrıca sürücülere de duyarlı olmaları anlamında uyarılarda bulunuyor. - AKSARAY