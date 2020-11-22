Aksaray'da engelli park yeri işgaline af yok - Son Dakika

Aksaray'da engelli park yeri işgaline af yok
22.11.2020 12:02
Aksaray'da engelli park yeri işgaline af yok Aksaray Polisi, resmi kurum otoparkları olmak üzere kentin birçok noktasında bulunan engelli park yerine park eden araç sürücülere cezai işlem uyguluyor.
Aksaray'da engelli park yeri işgaline af yok
AKSARAY - Aksaray Polisi, resmi kurum otoparkları olmak üzere kentin birçok noktasında bulunan engelli park yerine park eden araç sürücülere cezai işlem uyguluyor.
Aksaray'da resmi kurum otoparkları başta olmak üzere kentin birçok noktasında bulunan engelli parkları diğer sürücüler tarafından adeta işgal edilircesine kullanılırken, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetle Şubesi ekipleri bu sürücülere adeta göz açtırmıyor. Aylardır engelli otoparklarını ciddi anlamda kontrol altına alan trafik ekipleri engelli olmayıp da engelli yerine aracını park eden sürücülere ceza yazıyor. Çok sayıda araç sürücüsüne cezai işlem uygulayan polis ekipleri bu tür çalışmalarda "Af yok" mesajı verirken, her bir sürücüye 264 TL para cezası kesiliyor. Trafik ekipleri günün her saati engelli park yerlerinde uygulamalar yapıyor.
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