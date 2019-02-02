Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Eroin Operasyonu: 1 Tutuklama

Aksaray'da Eroin Operasyonu: 1 Tutuklama

58 dakika önce

Aksaray'da eroin operasyonu: 1 tutuklamaAKSARAY - Aksaray'da bir otomobile operasyon düzenleyen polis 650 gram eroin ele geçirilirken, sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da eroin operasyonu: 1 tutuklama

AKSARAY - Aksaray'da bir otomobile operasyon düzenleyen polis 650 gram eroin ele geçirilirken, sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyon, Hamidiye Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, sokak satıcılarına yönelik bir çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, B.M.S. isimli şahsın il dışından uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri plakası önceden belirlenen otomobili takibe aldı. Yapılan takibin ardından kent merkezinde otomobili durduran polis ekipleri, yaptıkları detaylı aramada aracın kaput içine gizlenmiş 650 gram eroin ve uyuşturucu ticaretinde elde edildiği değerlendirilen bin 805 TL para ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 01:01 Kaynak: İHA

Polis, Aksaray, 3. Sayfa
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