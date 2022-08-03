Kırmızı bültenle aranan cinsel istismar sanığı, Gürcistan'da yakalandı - Son Dakika
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Kırmızı bültenle aranan cinsel istismar sanığı, Gürcistan'da yakalandı

03.08.2022 11:24
Kırmızı bültenle aranan cinsel istismar sanığı, Gürcistan'da yakalandı

AKSARAY'da eşi A.S.'ye şiddet uyguladığı, 14 yaşındaki üvey kızına da cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 15 yıl hapis istemiyle dava açılan, duruşmalara gelmeyince hakkında kırmızı bülten çıkarılan Can Emrah S., Gürcistan'da yakalandı.

AKSARAY'da eşi A.S.'ye şiddet uyguladığı, 14 yaşındaki üvey kızına da cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 15 yıl hapis istemiyle dava açılan, duruşmalara gelmeyince hakkında kırmızı bülten çıkarılan Can Emrah S., Gürcistan'da yakalandı. Adalet Bakanlığı, sanığın iadesini talep etti.

A.S., ikinci evliliğini yaptığı eşi Can Emrah S.'nin, kendisine şiddet uyguladığı ve ilk evliliğinden kızı E.Ç.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla Kasım 2020'de polise şikayette bulundu. Anne, ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle kızını da alarak başka kente yerleşti. Psikolog gözetimde ifadesi alanın E.Ç. de üvey babasının kendisine yönelik cinsel istismarda bulunduğunu, annesine sürekli şiddet uyguladığını anlattı. Gözaltına alınan Can Emrah S., suçlamaları kabul etmedi. İfadesinden sonra serbest bırakılan üvey baba hakkında Aksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AVUKATIN TUTUKLAMA TALEBİNE RETAksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, A.S.'nin avukatı Çağrı Ayhan Şenel'in, iddianamenin kabulüyle birlikte sanığın tutuklanmasına ilişkin talebini reddetti. Avukat, tekrar mahkemeye başvurarak sanığın kaçma şüphesi olduğunu ve yurt dışına çıktığı yönünde bilgiler aldıklarını belirterek, tutuklama kararı çıkarılmasını istedi. Mahkeme, bu talebi de kabul etmedi. Avukat Şenel, bunun üzerine sosyal medya hesabından, Aksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin kanuna aykırı hareket ederek, suç işledikleri yönünde paylaşım yaptı. Aksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, bunun üzerine davadan çekildi ve avukat hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat Şenel, Aksaray 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'yargı görevi yapanı etkileme ve hedef gösterme' suçundan yargılandığı davada beraat etti.KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI, GÜRCİSTAN'DA YAKALANDI

Mahkeme başkanının değişmesinin ardından yargılamayı sürdüren Aksaray 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, çağrılara rağmen duruşmalara gelmeyen Can Emrah S. hakkında, 5 Ocak 2021'de tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Yakalama kararı infaz edilemeyen sanık hakkında bu kez kırmızı bülten çıkarıldı. Kırmızı bültenle aranan sanık, geçen hafta Gürcistan'da yakalandı. Sanığın yakalanmasının ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi ile Adalet Bakanlığı, Gürcistan'dan iadesini talep etti.


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Kaynak: DHA

Adalet Bakanlığı, Gürcistan, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırmızı bültenle aranan cinsel istismar sanığı, Gürcistan'da yakalandı - Son Dakika

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