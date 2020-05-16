Aksaray'da eşini bıçaklayarak öldüren koca polise teslim oldu - Son Dakika

Aksaray'da eşini bıçaklayarak öldüren koca polise teslim oldu
Aksaray'da boşanmak üzere olduğu karısını bıçaklayarak öldüren katil zanlısı koca polise teslim oldu.
Aksaray'da boşanmak üzere olduğu karısını bıçaklayarak öldüren katil zanlısı koca polise teslim oldu. Zanlı ifadesinde eşinin kendisini aldattığı için cinayeti işlediğini iddia etti.
Olay, saat 15.30 sıralarında Paşacık Mahallesi Gamze Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selda Başaran (23) ile eşi Harun Başaran arasında bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Harun Başaran mutfaktan aldığı bıçakla karısı Selda Başaran'ı önce boğazından sonra da vücudunun çeşitli yerlerinden 4 bıçak darbesi ile bıçaklayarak öldürdü. Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri ve polisin evde yaptığı kontrolde Selda Başaran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine Olay Yeri İnceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Selda Başaran'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Harun Başaran akşam saatlerinde polisi arayıp adresini vererek teslim oldu. Aksaray'ın merkeze bağlı Yeşiltepe köyünde bir evde polise teslim olan koca gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Katil zanlısı kocanın ifadesinde karısının kendisini aldattığı için cinayeti işlediğini iddia ettiği belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken şahsın yarın Aksaray Adliyesine sevk edileceği öğrenildi. - AKSARAY
Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 12:32 Kaynak: İHA
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