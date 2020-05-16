Aksaray'da eşini öldüren zanlı yakalandı - Son Dakika

Paşacık Mahallesi'ndeki bir apartmanın 3. katındaki evlerinde Selda Başaran (23) ve eşi Harun Başaran arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Harun Başaran, eşini boğazından bıçaklayarak öldürüp kaçmıştı.

Aksaray 'da boşanma aşamasında olduğu karısını bıçakla öldürdükten sonra kaçan şüpheli yakalandı.

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