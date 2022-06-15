Eski eşini bıçaklayan kadın tutuklandı - Son Dakika
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Eski eşini bıçaklayan kadın tutuklandı

15.06.2022 17:15

Aksaray'da, tartıştığı eski eşini bıçakla yaralayan kadın tutuklandı.

Aksaray'da, tartıştığı eski eşini bıçakla yaralayan kadın tutuklandı.

Eski eşi Cihan K'yi (39) yaralayan 2 çocuk annesi Ceylan B'nin (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Ceylan B, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, tutuklandı.

Öte yandan, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Cihan K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay

Cihan K, dün, velayeti annesinde olan çocuklarıyla görüşmek için eski eşi Ceylan B'nin Fatih Mahallesi'ndeki evine gitmiş ve tartışma yaşanmıştı. Kavgaya dönüşen olayda Ceylan B, evden getirdiği bıçakla eski eşi Cihan K'yi yaralamıştı. Ceylan B. polis tarafından evinde gözaltına alınmıştı.

Eski eşini bıçaklayan kadın tutuklandı
Eski eşini bıçaklayan kadın tutuklandı
Eski eşini bıçaklayan kadın tutuklandı
Eski eşini bıçaklayan kadın tutuklandı

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Kaynak: AA

Araştırma, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski eşini bıçaklayan kadın tutuklandı - Son Dakika

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