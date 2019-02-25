Aksaray'da Et Entegre Tesisinde Yangın 6 İşçi Dumandan Etkilendi
39 dakika önce
Aksaray'da et entegre tesisinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 6 işçi dumandan etkilendi.
Aksaray
'da et entegre tesisinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 6 işçi dumandan etkilendi. İtfaiye
ekipleri, alevleri kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.
Yangın, saat 13.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi
'nde sucuk ve et üreten entegre tesisinde meydana geldi. Belirlenemeyen nedenle tesiste yangın çıktı. Alevleri bir anda tesisi sarması üzerine o sırada yemekhane de olan işçiler, durumu fark edip itfaiyeye haber verdi. Olay yerine başta Aksaray Belediyesi olmak üzere çevre ilçe ve belde belediyelerinin itfaiye ekibi ile UMKE ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmek isteyen 6 işçi dumandan etkilendi. İşçilerden 4'üne olay yerinde bekletilen ambulanslarla müdanale edildi, 2'si ise hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, tesisin saran alevleri kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:10 Kaynak: DHA
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