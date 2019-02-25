Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Et Entegre Tesisinde Yangın 6 İşçi Dumandan Etkilendi

Aksaray'da Et Entegre Tesisinde Yangın 6 İşçi Dumandan Etkilendi

39 dakika önce

Aksaray'da et entegre tesisinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 6 işçi dumandan etkilendi.

Aksaray'da et entegre tesisinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 6 işçi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'nde sucuk ve et üreten entegre tesisinde meydana geldi. Belirlenemeyen nedenle tesiste yangın çıktı. Alevleri bir anda tesisi sarması üzerine o sırada yemekhane de olan işçiler, durumu fark edip itfaiyeye haber verdi. Olay yerine başta Aksaray Belediyesi olmak üzere çevre ilçe ve belde belediyelerinin itfaiye ekibi ile UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmek isteyen 6 işçi dumandan etkilendi. İşçilerden 4'üne olay yerinde bekletilen ambulanslarla müdanale edildi, 2'si ise hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, tesisin saran alevleri kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:10 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TKP Dikkat Çeken Güngören Adayını Bu Sözlerle Tanıttı: Türbanlıdır, Kadındır ve Komünisttir Evi Yanan Kadının Yaşadığı Dehşet Anları Kamerayla Kaydedildi

Son Dakika! Bakan Selçuk Müjdeyi Verdi! 3 Ay Boyunca Maaşları Devlet Karşılayacak Arap Birliği'nden Tepki Çekecek Türkiye Sözleri: Bölgedeki Krizleri Körüklüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 15:49:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Et Entegre Tesisinde Yangın 6 İşçi Dumandan Etkilendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]