Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Et Entegre Tesisinde Yangın; 6 İşçi Dumandan Etkilendi

Aksaray'da Et Entegre Tesisinde Yangın; 6 İşçi Dumandan Etkilendi

30 dakika önce

AKSARAY'da et entegre tesisinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 6 işçi dumandan etkilendi.

Aksaray'da Et Entegre Tesisinde Yangın; 6 İşçi Dumandan Etkilendi, System.String[]
AKSARAY'da et entegre tesisinde belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 6 işçi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin, alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 13.00 sıralarında Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde sucuk ve et üreten entegre tesiste meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle tesiste yangın çıktı. Alevler bir anda tesisi sararken, olay sırasında yemekhanede olan işçiler yangını fark edip, itfaiyeye haber verdi. Tesise Aksaray Belediyesi ile ilçe ve belde belediyelerinin itfaiye ekipleri, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmek isteyen 6 işçi dumandan etkilendi. İşçilerden 4'üne olay yerinde bekletilen ambulanslarda müdahale edildi, 2'si ise hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, tesisi saran alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. - Aksaray

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:18 Kaynak: DHA

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