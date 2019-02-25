Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Et Entegre Tesisinde Yangın; 6 İşçi Dumandan Etkilendi(Ek)

Aksaray'da Et Entegre Tesisinde Yangın; 6 İşçi Dumandan Etkilendi(Ek)

1 saat önce

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜAksaray'da et entegre tesisinde çıkan yangında, alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Aksaray'da Et Entegre Tesisinde Yangın; 6 İşçi Dumandan Etkilendi(Ek), System.String[]
ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Aksaray'da et entegre tesisinde çıkan yangında, alevler  itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Tesiste maddi hasar oluşurken, itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.  Dumandan etkilenmeleri sonucu hastaneye kaldırılen 2 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 

AKSARAY/DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:55 Kaynak: DHA

İtfaiye, Aksaray, Güncel
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