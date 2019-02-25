Aksaray'da Et Entegre Tesisinde Yangın; 6 İşçi Dumandan Etkilendi(2)
1 saat önce
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜAksaray'da et entegre tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Aksaray
'da et entegre tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Tesiste hasar oluşurken, itfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor. Dumandan etkilenmeleri sonucu hastaneye kaldırılen 2 işçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 03:55 Kaynak: DHA
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