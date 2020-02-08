Aksaray'da etkisini artıran kar yağışı tipi ve fırtınaya dönüştü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da etkisini artıran kar yağışı tipi ve fırtınaya dönüştü - Son Dakika

Aksaray'da etkisini artıran kar yağışı tipi ve fırtınaya dönüştü

41 dakika önce

Aksaray'da etkili olan kar yağışı gece yarısı tipi ve fırtınayı da beraberinde getirdi.

Aksaray'da etkisini artıran kar yağışı tipi ve fırtınaya dönüştü, System.String[]

Aksaray'da etkili olan kar yağışı gece yarısı tipi ve fırtınayı da beraberinde getirdi. Karayollarında yaşanan sürgün trafiği felç etti. Buz tutan yollarda araçlar güçlükle ilerlerken, bazı bölgelerde yollar ulaşıma kapandı.


Aksaray'da akşam saatlerinde başlayan ve gece yarısı etkisini artıran kar yağışı beraberinde tipi ve fırtınayı getirdi. Karayollarında sürgün ve tipi oluşurken, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Birçok köy yolu trafiğe kapandı, karayolları güzergahında ise özellikle Nevşehir karayolu olmak üzere yollar bir süre ulaşıma kapandı. Aksaray-Ortaköy yolu, Ortaköy- Kırşehir yolu da trafiğe kapanan yollar arasında. Karayolları ekipleri yollarda kar temizleme çalışması yaparken, yetkililer yolların temizlenerek bir süre sonra trafiğe açılacağını bildirdi. Geniş güvenlik önlemleri alan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ve karayolları ekipleri sürücüleri uyardı. Bazı araç sürücüleri direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaparken, çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Karayolları adeta buz pistine döndü. Kar yağışının devam ettiği kentte karayollarında ve merkezde kar temizleme çalışmaları sürüyor. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:51 Kaynak: İHA
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