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Aksaray'da ev yangını

6 saat önce

Aksaray'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Aksaray'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Kılıçaslan Mahallesi'nde İran vatandaşı Mılad Rastak'a (34) ait 2 katlı bir evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.


Yangın sonrası evde hasar oluştu.

İtfaiye, Aksaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:40 Kaynak: AA
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