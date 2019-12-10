Aksaray'da ev yangını
6 saat önce
Aksaray'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 07:40 Kaynak: AA
Aksaray'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kılıçaslan Mahallesi'nde İran vatandaşı Mılad Rastak'a (34) ait 2 katlı bir evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın sonrası evde hasar oluştu.
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