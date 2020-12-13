Aksaray'da, evde kalanlara kamyonet kasasından konser - Son Dakika

Aksaray'da, evde kalanlara kamyonet kasasından konser
13.12.2020 12:08
AKSARAY Belediyesi ekipleri, kentte yaşayanları sokak kısıtlamasında evlerindeyken, eğlendirmek için kamyonet kasasından konser verdi.
AKSARAY Belediyesi ekipleri, kentte yaşayanları sokak kısıtlamasında evlerindeyken, eğlendirmek için kamyonet kasasından konser verdi.
Kılıçaslan ve Fatih mahallelerinde gerçekleştirilen etkinlikte, kamyonet kasasındaki kostümlü kişiler, müzik eşliğinde türkü ve şarkılar seslendirdi. Evlerinden çıkamayanlar da balkon ve pencerelerden alkışlarla eşlik etti. Balkonlarından sepet salanlara ise oyuncak, şeker ve Türk bayrağı hediye edildi.
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