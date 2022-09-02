EVİN BAHÇESİNİ SULARKEN, PARMAĞINI AKREP SOKTU - Son Dakika
Üye Girişi

EVİN BAHÇESİNİ SULARKEN, PARMAĞINI AKREP SOKTU

02.09.2022 10:32

AKSARAY'da evin bahçesini sularken parmağını akrep sokan ve Fazlı Aydın (54), kalbinde ritim bozukluğunun da oluşması sonucu tedaviye alındı.

AKSARAY'da evin bahçesini sularken parmağını akrep sokan ve Fazlı Aydın (54), kalbinde ritim bozukluğunun da oluşması sonucu tedaviye alındı. Olay, dün Sarıyahşi ilçesinde Fazlı Aydın'a ait müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Fazlı Aydın, bahçesini sularken parmağını akrep soktu. Parmağındaki ağrının artması üzerine hastaneye giden Aydın, tedaviye alındı. Parmağını arı soktuğunu zannettiğini belirten Aydın, şunları söyledi

Bahçede sulama yaparken bir anda elimde ağrı oldu. Arı soktuğunu sandım. Daha sonra baktım ki o bölgede akrep var. Onun soktuğunu anladım. Zamanla ağrı şiddetini artırdı. Sonra hastaneye gittim. Hastaneye gittiğimde kalbimde ritim bozukluğu oluştuğu anlaşıldı. Sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldım.

YORUMLAR
500
Çiftlik Bank dolandırıcısı Tosuncuğun ağabeyinden 'İdam edilsinler' diyen mağdura skandal yanıt Çiftlik Bank dolandırıcısı Tosuncuğun ağabeyinden 'İdam edilsinler' diyen mağdura skandal yanıt İntihar etmek isteyen şahsı ipten alıp tekme tokat saldırdı İntihar etmek isteyen şahsı ipten alıp tekme tokat saldırdı Aydın Ticaret Borsası Aydın Ticaret Borsası
Kaynak: DHA

Sarıyahşi, Aksaray, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EVİN BAHÇESİNİ SULARKEN, PARMAĞINI AKREP SOKTU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
15:47 Hırsızlar hedefe koydukları otomobilde cinsel ilişkiye giren çifti çırılçıplak bırakıp kaçtı
15:05 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan Astsubay Okan Meteöz, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı
14:58 Sosyal medyayı sallayan "Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'de" haberini yapan muhabirin işine son verildi!
15:15 Ankara Valisi Vasip Şahin'e dolandırıcılık girişimi! Şüphelilerden 3'ü tutuklandı
14:51 Tweet akımına katılan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alıntılayıp "Zam" yazdı
14:50 Tek kelimelik paylaşımlar Twitter'ı sardı! İşte Türk siyasilerin kelimeleri...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 16:32:09. #1.11#
SON DAKİKA: EVİN BAHÇESİNİ SULARKEN, PARMAĞINI AKREP SOKTU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement