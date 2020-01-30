Aksaray'da evlerden ayakkabı hırsızlığı yaptığı ileri sürülen iki kişi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da evlerden ayakkabı hırsızlığı yaptığı ileri sürülen iki kişi yakalandı - Son Dakika

Aksaray'da evlerden ayakkabı hırsızlığı yaptığı ileri sürülen iki kişi yakalandı

6 saat önce

Aksaray'da girdikleri apartmandan ayakkabı çaldıkları iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'da evlerden ayakkabı hırsızlığı yaptığı ileri sürülen iki kişi yakalandı, System.String[]

Aksaray'da girdikleri apartmandan ayakkabı çaldıkları iddia edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmandan ayakkabı çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karışan Afganistan uyruklu O.C. ve S.O'yu belirledi.

Kurtuluş Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, zanlılar yakalandı.

Öte yandan, şüphelilerin binaya girişi, asansörle en üst kata çıkmaları ve kapıların önündeki ayakkabıları ayaklarında deneyerek almaları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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