Aksaray'da evlerden kömür çaldıkları öne sürülen iki zanlı tutuklandı - Son Dakika

Aksaray'da evlerden kömür çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi'nde yaşanan kömür hırsızlığı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karışan Eray T. (18) ve Afganistan uyruklu Abdullah M'yi (35) belirledi.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda, zanlılar yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.