Aksaray'da Fabrika Yangını
1 saat önce
Aksaray'da et ürünleri üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
Aksaray'da et ürünleri üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri gönderildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışan yangında, dumandan etkilenen 6 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.
Jandarma çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:36 Kaynak: AA
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