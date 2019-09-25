Son Dakika Haberleri: Aksaray'da fabrikada yangın 2 işçi dumandan etkilendi
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Aksaray'da fabrikada yangın 2 işçi dumandan etkilendi

1 saat önce

Aksaray'da fabrikada yangın 2 işçi dumandan etkilendiAKSARAY'da beton mikseri imal eden fabrikanın boyahanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Aksaray'da fabrikada yangın 2 işçi dumandan etkilendi

AKSARAY'da beton mikseri imal eden fabrikanın boyahanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 2 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'nde beton mikseri imal eden bir fabrikanın boyahanesinde meydana geldi. Boya kutuları belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevlerin hızla boyahane bölümünü sarması üzerine işçiler, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren müdahale sonucu alevleri söndürdü. Yangında dumandan etkilenen 2 işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Aksaray'da fabrikada yangın 2 işçi dumandan etkilendi

Aksaray, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:49 Kaynak: DHA
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