Aksaray'da Fetö Bahanesiyle Dolandırıcılık

Aksaray
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında isimlerinin geçtiğini belirterek, 2 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, yurt dışından memleketleri Aksaray'a gelen Emin K. ve Emel Ç'yi (62) telefonla arayıp, kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişi, isimlerinin FETÖ olayına karıştığını söyledi.
"Kimliğiniz elimizde. Bankadaki paralarınızı hemen bize getirin." dedikleri Emin K'dan 184 bin avro, 20 bin sterlin ve 86 bin lira, Emel Ç'den ise 100 bin avro alan 3 kişi daha sonra kaçtı.
Bir süre sonra dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar, emniyete giderek şikayetçi oldu.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayların gerçekleştiği Fatih Mahallesi
ve Şeyh Hamit Mahallesi
'nde inceleme yaptı.
Yapılan araştırmanın ardından şüphelilerin isimlerini belirleyen ekipler, Mahmut D. (23), Halil D. (21) ve Ömer E'nin (18) Adana
'ya gittiklerini tespit etti. Yüreğir
ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin üzerinde 48 bin 500 lira para ele geçirildi. Ele geçirilen para Emel Ç'nin yakınına teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.