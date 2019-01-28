Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Fetö'nün Yeniden Yapılanmasına Operasyon 3 Gözaltı

Aksaray'da Fetö'nün Yeniden Yapılanmasına Operasyon 3 Gözaltı

1 saat önce

Aksaray'da Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanmasının, yeniden yapılanma faaliyetlerine yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Aksaray'da Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanmasının, yeniden yapılanma faaliyetlerine yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖPDY soruşturması kapsamında daha önce örgüt üyeliğinden hakkında yasal işlem yapılan kişilerin, örgütün deşifre olmamış üyeleriyle temasa geçip yeniden yapılanma çalışmalarına başladığı belirlendi. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından, bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün il yöneticisi olduğu ileri sürülen H.M. (51), H.H.B.(61) ve V.K. (47) gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:29 Kaynak: DHA

Aksaray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sel Vurdu, Kutsal Topraklar Su Altında Kaldı Meteorolojiden Vatandaşlara Sevindiren Haber! Sıcaklıklar Artıyor

CHP Parti Binasına Kilit Vuran İlçe Yönetimi, CHP'li Başkan Adayı ve Partilileri Sokakta Bıraktı CHP PM Üyesi Haluk Pekşen Açıkladı: Şerdil Dara Odabaşı Yeniden Değerlendirilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 22:12:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Fetö'nün Yeniden Yapılanmasına Operasyon 3 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]