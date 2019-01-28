Aksaray'da Fetö'nün Yeniden Yapılanmasına Operasyon 3 Gözaltı
1 saat önce
Aksaray'da Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanmasının, yeniden yapılanma faaliyetlerine yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Aksaray
'da Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet Yapılanmasının, yeniden yapılanma faaliyetlerine yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖPDY soruşturması kapsamında daha önce örgüt üyeliğinden hakkında yasal işlem yapılan kişilerin, örgütün deşifre olmamış üyeleriyle temasa geçip yeniden yapılanma çalışmalarına başladığı belirlendi. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından, bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün il yöneticisi olduğu ileri sürülen H.M. (51), H.H.B.(61) ve V.K. (47) gözaltına alındı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 08:29 Kaynak: DHA
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