Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kent merkezinde bir adrese düzenlenen operasyonda, İ.K. (49) ve M.B. (44) gözaltına alındı.

Aksaray 'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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