Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

05.01.2021 16:49
Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

Kent merkezinde bir adrese düzenlenen operasyonda, İ.K. (49) ve M.B. (44) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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