Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 eski öğretmen tutuklandı - Son Dakika

Aksaray'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 eski öğretmen tutuklandı
11.03.2021 17:25
Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 eski öğretmen tutuklandı.
Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 eski öğretmen tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında çalışma başlattı.
Kent merkezinde 3 adrese düzenlenen operasyonda, eski öğretmenler M.Ö. (48), M.E. (46) ve İ.D. (43) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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