Aksaray'da Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Aksaray'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, FETÖ/PDY'nin kentteki yeni yapılanmasını deşifre etmek için çalışma başlattı.
Yaklaşık 6 ay süren çalışmalarda polis ekipleri, haklarında daha önce işlem yapılmış örgüt mensuplarının, deşifre olmamış örgüt mensupları ile beraber hareket ederek Aksaray'da tekrar yapılanmak için örgütsel faaliyet yürüttükleri yönünde bilgiler elde etti.
Harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, örgüt yöneticisi ve üyesi olduğu ileri sürülen H.M. (51), H.H.B. (61) ve V.K'yı (47) gözaltına aldı.
Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:35 Kaynak: AA
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