Aksaray'da FETÖ/PDY operasyonu - Son Dakika
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Aksaray'da FETÖ/PDY operasyonu

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'da FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, ByLock kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan eski öğretmenler R.A. (33) ve eşi Z.A'nın (33) Aksaray'da bir evde olduğunu belirledi.

Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda, R.A. ve Z.A'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 03:48 Kaynak: AA
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