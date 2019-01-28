Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Fetö/pdy Yöneticisi ve Üyesi 3 Şüpheli Yakalandı

Aksaray'da Fetö/pdy Yöneticisi ve Üyesi 3 Şüpheli Yakalandı

1 saat önce

Aksaray'da FETÖ/PDY yöneticisi ve üyesi 3 şüpheli yakalandıAKSARAY - Aksaray'da polisin FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda örgütün yönetici ve üyesi olduğu iddia edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Aksaray'da FETÖ/PDY yöneticisi ve üyesi 3 şüpheli yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da polisin FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda örgütün yönetici ve üyesi olduğu iddia edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce FETÖ/PDY kapsamında haklarında yasal işlem yapılan 3 ayrı şüphelinin halen deşifre olmamış örgüt üyeleriyle hareket ederek tekrar yapılanmak için örgütsel faaliyetler yürüttükleri bilgisine ulaştı. 6 ay önce şüphelileri tespit ederek teknik ve fiziksel takibe başlayan KOM ve TEM ekipleri 6 aylık çalışmanın ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşarak operasyon için harekete geçti. Gerçekleştirilen operasyonda FETÖ/PDY terör örgütü yöneticisi ve üyesi olduğu iddia edilen H.M. ve V.K. ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:36 Kaynak: İHA

Aksaray, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


1 Kişiyi Bıçaklayan Trans Bireylerden Biri, Gazetecileri Görünce Soyunmaya Kalktı 16 Yaşındaki Kız Çocuğu, Sevgilisiyle Görüşmesine İzin Vermeyen Babasını Sırtından Bıçakladı

Diyarbakır'da Sokak Ortasında Sapık Dehşeti 68 Yaşındaki Engelli Adamı Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Komşusu Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 17:37:32. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Fetö/pdy Yöneticisi ve Üyesi 3 Şüpheli Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]