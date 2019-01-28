Aksaray'da Fetö/pdy Yöneticisi ve Üyesi 3 Şüpheli Yakalandı
1 saat önce
Aksaray'da FETÖ/PDY yöneticisi ve üyesi 3 şüpheli yakalandıAKSARAY - Aksaray'da polisin FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda örgütün yönetici ve üyesi olduğu iddia edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Aksaray
'da FETÖ/PDY yöneticisi ve üyesi 3 şüpheli yakalandı
AKSARAY - Aksaray'da polisin FETÖ/PDY'ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda örgütün yönetici ve üyesi olduğu iddia edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce FETÖ/PDY kapsamında haklarında yasal işlem yapılan 3 ayrı şüphelinin halen deşifre olmamış örgüt üyeleriyle hareket ederek tekrar yapılanmak için örgütsel faaliyetler yürüttükleri bilgisine ulaştı. 6 ay önce şüphelileri tespit ederek teknik ve fiziksel takibe başlayan KOM ve TEM ekipleri 6 aylık çalışmanın ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşarak operasyon için harekete geçti. Gerçekleştirilen operasyonda FETÖ/PDY terör örgütü yöneticisi ve üyesi olduğu iddia edilen H.M. ve V.K. ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:36 Kaynak: İHA
1 Kişiyi Bıçaklayan Trans Bireylerden Biri, Gazetecileri Görünce Soyunmaya Kalktı
16 Yaşındaki Kız Çocuğu, Sevgilisiyle Görüşmesine İzin Vermeyen Babasını Sırtından Bıçakladı
Diyarbakır'da Sokak Ortasında Sapık Dehşeti
68 Yaşındaki Engelli Adamı Sokak Ortasında Öldüren Zanlı Komşusu Çıktı