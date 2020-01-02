Aksaray'da FETÖ ve DEAŞ operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da FETÖ ve DEAŞ operasyonu - Son Dakika

Aksaray'da FETÖ ve DEAŞ operasyonu

6 saat önce

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ve DEAŞ örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray'da FETÖ ve DEAŞ operasyonu, System.String[]

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ve DEAŞ örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY ve DEAŞ'in faaliyetlerini deşifre etmeye, engellemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Aksaray'da 2 şüpheliyi tespit etti. Teknik ve fiziksel olarak takip edilen 2 şüpheli takibin ardından yapılan operasyonla gözaltına alındı. FETÖ/PDY soruşturmasından yakalama kararı bulunan H.K. (38), DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptığı tespit edilen M.I. (31), emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

MİT'TEN ARNAVUTLUK'TA FETÖ OPERASYONU
Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden alkol, giyim malzemesi, inşaat malzemesi, ev gereçleri ve mermiler çıktı Tutuklu yakınlarını cezaevinde görmeye giden aile, eve döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadı Okulda uygunsuz görüntüleri çıkan öğretmenlere soruşturma

Son Dakika Haberleri
20:10 "Libya tezkeresi" TBMM Genel Kurulunda - AK Parti Ankara Milletvekili İşler - Son Dakika Haber
20:07 Otomobil kanala uçtu: 3 yaralı - Son Dakika Haber
20:05 "Libya tezkeresi" TBMM Genel Kurulunda - CHP Grup Başkanvekili Özkoç (2) - Son Dakika Haber
19:58 TBMM Genel Kurulu - Son Dakika Haber
19:55 Bilgisayar oyunu için kardeşini öldürdü - Son Dakika Haber
19:48 Son dakika: Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararı sonrası dünyadan peş peşe tepkiler - Son Dakika Haber
18:54 Hafter'in "Türk askerini sınırınızda bulacaksınız" diyerek Sisi'den destek istediği iddia edildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 20:14:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray'da FETÖ ve DEAŞ operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]