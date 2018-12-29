Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Fidan Dağıtımı

Aksaray'da Fidan Dağıtımı

54 dakika önce

Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Fidan Dik Orman Olsun Yaşanacak Yurdun Olsun" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Aksaray'da vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.

Aksaray'da Fidan Dağıtımı, System.String[]
Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Fidan Dik Orman Olsun Yaşanacak Yurdun Olsun" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Aksaray'da vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.

Aksaray Orman İşletme Müdürlüğü personelleri tarafından Karamanoğlu Ulucami önünde sedir, ceviz, badem türlerinden toplam 2019 adet fidanın dağıtımı gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte fidanlar kısa sürede dağıtılırken uygun mevsim ve hava koşullarında vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımının tekrar yapılacağı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:24 Kaynak: AA

Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Aksaray, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ormandan Toplayıp Kuruttukları Kuzugöbeği Mantarının Kilosunu Bin Liraya Satıyorlar Meksika'da 7 Çocuk Yangında Hayatını Kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir İlçe Adaylarının Açıklayacağı Tarihi Açıkladı Erdoğan, İstanbul Adaylarının Açıklanacağı Salona Binali Yıldırım ile Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 16:18:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Fidan Dağıtımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]