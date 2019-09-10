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Aksaray'da firar eden yabancı uyruklu şahıs drone ile bulunarak yakalandı

1 saat önce

Aksaray'da firar eden yabancı uyruklu şahıs drone ile bulunarak yakalandıAKSARAY - Ankara'dan Hatay'a götürülen ve Aksaray'da verilen molada firar eden yabancı uyruklu şahıs yapılan aramalar neticesinde yakalandı.

Aksaray'da firar eden yabancı uyruklu şahıs drone ile bulunarak yakalandı

AKSARAY - Ankara'dan Hatay'a götürülen ve Aksaray'da verilen molada firar eden yabancı uyruklu şahıs yapılan aramalar neticesinde yakalandı.

Olay, Aksaray - Ankara Karayolu Nevşehir Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'da polis tarafından yakalanan 2 yabancı uyruklu şahıs, polis nezaretinde sınır dışı edilmek üzere sivil plakalı polis aracı ile Hatay'a götürülmek üzere yola çıktı. Aksaray'a gelindiği sırada bir dinlenme tesisinde mola verilirken, burada ufak bir dalgınlıktan faydalanan yabancı uyruklu şahıslardan Muhammet Bahamod kaçtı. Ankara polisinin Aksaray polisine haber vermesi üzerine harekete geçen ekipler bölgeyi abluka altına aldı. Çok sayıda polis ellerinde silahlarla ayçiçeği tarlasında, evlerin bahçelerinde kaçan şahsın peşine düştü. Polis ekipleri, şahsın kaçış güzergahında drone kaldırarak aramalar yaparken, yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrası şüpheli bir evin bodrumunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüpheli daha sonra Ankara polisine teslim edilerek, Hatay'a götürülmek üzere yola çıktı.

Aksaray'da firar eden yabancı uyruklu şahıs drone ile bulunarak yakalandı

Aksaray, Ankara, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 08:29 Kaynak: İHA
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