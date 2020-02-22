Aksaray'da firari dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray'da firari dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Aksaray'da firari dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı

7 saat önce

Aksaray'da hakkında kesinleşmiş 26,5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Aksaray'da firari dolandırıcılık hükümlüsü yakalandı, System.String[]

Aksaray'da hakkında kesinleşmiş 26,5 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, birçok ilde kendisini doktor, kuyumcu veya iş insanı olarak tanıtıp 16 kişiyi dolandıran ve hakkında kesinleşmiş 26 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Nuh Mehmet G'yi (54) yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından düzenledikleri operasyonda, hükümlüyü Taşpazar Mahallesi'nde saklandığı evin çatı katında yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuh Mehmet G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Nuh Mehmet, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:48 Kaynak: AA
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