Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) örgütüne üye olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S.'nin (43) Aksaray'da saklandığı yeri tespit etti. Yapılan çalışmanın ardından şüpheli, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - AKSARAY