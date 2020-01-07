Aksaray'da fırtına mandıranın çatısını uçurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da fırtına mandıranın çatısını uçurdu - Son Dakika

Aksaray'da fırtına mandıranın çatısını uçurdu

6 saat önce

Aksaray'da etkili olan fırtına mandıranın çatısını uçurdu.

Aksaray'da fırtına mandıranın çatısını uçurdu, System.String[]

Aksaray'da etkili olan fırtına mandıranın çatısını uçurdu.


Aksaray'da dün geceden beri etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Edinilen bilgiye göre, Gülağaç ilçesi Kızılkaya köyünde Rıza Onay (35) isimli vatandaşa ait mandıranın çatısı, saatteki hızı yaklaşık 28 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle uçtu. Mandıranın çatısının bir kısmı ağaçların üzerine, bir kısmı da bahçeye devrildi. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren Rıza Onay yardım isterken, olay yerine İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.


Meteoroloji Müdürlüğü, fırtınanın gün boyu etkili olacağını bildirdi. - AKSARAY

Kızılkaya, Gülağaç, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:01 Kaynak: İHA
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