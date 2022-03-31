Aksaray'da flamingoların yaşam alanlarını korumak için eğitim verildi - Son Dakika
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Aksaray'da flamingoların yaşam alanlarını korumak için eğitim verildi

31.03.2022 16:23
Aksaray'da flamingoların yaşam alanlarını korumak için eğitim verildi

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuz Gölü bölgesindeki flamingoların yaşam alanlarının korunması ve iyileştirilmesine yönelik çalışma başlattı.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuz Gölü bölgesindeki flamingoların yaşam alanlarının korunması ve iyileştirilmesine yönelik çalışma başlattı.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca başlatılan çalışmalar kapsamında, Eskil ilçesinde, köy ve mahalle muhtarlarına, çiftçiler ile vatandaşlara eğitim verildi.

Eğitimde, flamingoların, yuvalama alanlarına, yavrulara zarar verecek olumsuzlukların nasıl önleneceği, alanda izinsiz avlanma, piknik, mangal gibi durumların yapılmaması gerektiği bilgisi verildi.

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Son dakika gündem: Tuz Gölü'nde flamingo ölümlerine jandarma önlemi Son dakika gündem: Tuz Gölü'nde flamingo ölümlerine jandarma önlemi

İl Jandarma Komutanlığı, Tuz Gölü, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aksaray'da flamingoların yaşam alanlarını korumak için eğitim verildi - Son Dakika


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