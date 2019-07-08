Son Dakika Haberleri: Aksaray'da freni patlayan tanker, otomobil ve minibüse çarptı: 3 yaralı
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Aksaray'da freni patlayan tanker, otomobil ve minibüse çarptı: 3 yaralı

1 saat önce

Aksaray'da freni patlayan zift yüklü tankerin otomobil ile minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da freni patlayan tanker, otomobil ve minibüse çarptı: 3 yaralı, System.String[]
Aksaray'da freni patlayan zift yüklü tankerin otomobil ile minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Salih Kurt (59) idaresindeki 42 SY 893 plakalı zift yüklü tanker, Tacin Mahallesi Sanayi Caddesi'nde freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı.
Tanker, aynı yönden ilerleyen Uğur Duran (45) idaresindeki yabancı plakalı otomobile, ardından Cenap Göker (52) yönetimindeki 68 EH 138 plakalı minibüse çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, tanker sürücüsü Kurt, otomobil sürücüsü Duran ve otomobilde bulunan Musa Altınsoy (59) yaralandı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan tankerden dökülen zift nedeniyle, yol trafiğe kapatıldı. Yolun tekrar ulaşıma açılabilmesi için ekiplerin temizleme çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:16 Kaynak: AA
Aksaray, Güncel
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