Son Dakika Haberleri: Aksaray'da fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Aksaray'da fuhuş operasyonu: 24 gözaltı

49 dakika önce

Aksaray'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.

Aksaray'da fuhuş operasyonu: 24 gözaltı, System.String[]
Aksaray'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 13 çeşitli olaya karışan 8 kadın, fuhşa aracılık eden 2 şahıs ve bu şahıslarla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği önü sürülen 14 şüpheli olmak üzere 24 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY
Aksaray, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis, plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirdi Fenerbahçe'de Benteke harekatı! 'Bugs Bunny' operasyonuyla yakalandılar! Karı-koca yasa dışı bahisten servet yapmış İstanbul'da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 16:50:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]