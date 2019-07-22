Aksaray'da fuhuş operasyonu: 24 gözaltı
49 dakika önce
Aksaray'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.
Aksaray Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:00 Kaynak: İHA
'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, 13 çeşitli olaya karışan 8 kadın, fuhşa aracılık eden 2 şahıs ve bu şahıslarla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği önü sürülen 14 şüpheli olmak üzere 24 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AKSARAY
Polis, plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirdi Fenerbahçe'de Benteke harekatı! 'Bugs Bunny' operasyonuyla yakalandılar! Karı-koca yasa dışı bahisten servet yapmış İstanbul'da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!