Aksaray'da fuhuş operasyonu
19 dakika önce
Aksaray'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, 27 zanlı yakalandı.
Aksaray Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:14 Kaynak: AA
'da düzenlenen fuhuş operasyonunda, 27 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, çeşitli illerden şehre getirilen kadınlara fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinasyonunda yürütülen çalışma sonucunda yeterli delile ulaşan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılardan 17'si, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Fuhuş yaptıkları iddia edilen 8 kadına para cezası uygulandı. Fuhşa aracılık ettiği ileri sürülen 2 zanlı ise adliyeye sevk edildi.
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