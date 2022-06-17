Kılıçarslan Mahallesi'nde iki eve silah zoruyla giren kar maskeli ve eldivenli şüpheliler, para, ziynet eşyası, telefon ile kredi kartlarını alarak kaçtı.

Aksaray 'da gasp, yağma ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aksaray'da gasp, yağma ve hırsızlıktan yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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