AKSARAY'DA GEÇ DEMİR ÇAĞI'NA IŞIK TUTACAK ARKEOLOJİK KAZI BAŞLADI - Son Dakika

AKSARAY'da Kalkolitik ve Helenistik dönemlerde yaşam alanı olan Büyük Deller Tepesinde arkeolojik kazı çalışmaları başladı. Kazı başkanı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Dr. Pınar Çaylı, kazı çalışmalarının Geç Demir Çağı'na ışık tutacağını belirterek, "Geç Demir Çağı'nda antik yol güzergahlarına hakim konumda bir kale tespit ettik ve oldukça yüksek kayalığın üzerinde belirlediğimiz bölgelerde kazıya başladık. Böylelikle kale duvarlarını açmaya başladık. İnsanların ovadan uzaklaşıp daha yüksek yerleri seçtiği bu dönem, tarımcı köylerin savunma ihtiyaçlarıyla da doğrudan ilişkilidir dedi.

Gülağaç ilçesi Demirci Beldesindeki Büyük Deller Tepesinde arkeolojik kazı çalışmaları başladı. Çevreye hakim konumuyla kayalık alan, 172 bin metrekare taban alanı ve üzerindeki kültür dolgusuyla, yaklaşık 65 metre yüksekliğinde oldukça sarp ve görkemlidir. Kazı başkanı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Dr. Pınar Çaylı, kazı çalışmalarının Geç Demir Çağı'na ışık tutacağını söyledi. Çaylı, "Oldukça yüksek bir kayalık üzerinde tespit edilen kültür dolgusu iki farklı dönemi kapsamaktadır. Bu yüksek kayalığın en erken M.Ö. 5200'lerde Kalkolitik Dönemde iskan gördüğü, ardından yaklaşık 5000 yıl sonra, ikinci kez Helenistik Dönemde yerleşildiği anlaşılmıştır. Bizler burayı tanımlı bir hale getirebilmek için kazı çalışmalarımızı sistematik bir şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz. Oldukça geniş bir alan ve yaklaşık 20 metrelik kültür dolgusuna sahip. Çalışmalarımızı bu sezon doğu ve kuzeydoğu yamaç üzerinde başlattık. Özellikle doğu yamaçta Kalkolitik Dönem'e ait, yontma taş aletlerin ve çanak çömleklerin yoğunlaştığı anlaşıldı. dedi.

GEÇ DEMİR ÇAĞI'NDAKİ ANTİK YOL GÜZERGAHLARINA HAKİM KONUMDA BİR KALE TESPİT ETTİK

Çaylı, ilk verilerden yola çıkarak Geç Demir Çağı'nda antik yol güzergahlarına hakim konumda bir kale tespit ettiklerini, yamaçlarda başlattıkları kazı çalışmalarıyla da kale duvarlarını açmaya başladıklarını da belirtti. Çaylı, "Ekibin bu alanda çalışmalara başlamasının nedeni, kazısı Prof. Dr. Sevil Gülçur tarafından tamamlanan Çatalsu Köyü'ndeki Orta Kalkolitik Dönem Güvercinkayası yerleşmesi bulgularıyla olan benzerlikleridir. Söz konusu benzerlik materyal kültürün yanı sıra yer seçimiyle de dikkat çeker. İnsanların ovadan uzaklaşıp daha yüksek yerleri seçtiği bu dönem, tarımcı köylerin savunma ihtiyaçlarıyla da doğrudan ilişkilidir."diye konuştu.