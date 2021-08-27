Üye Girişi
AKSARAY'DA GEÇ DEMİR ÇAĞI'NA IŞIK TUTACAK ARKEOLOJİK KAZI BAŞLADI - Son Dakika

AKSARAY'DA GEÇ DEMİR ÇAĞI'NA IŞIK TUTACAK ARKEOLOJİK KAZI BAŞLADI

27.08.2021 10:57

AKSARAY'da Kalkolitik ve Helenistik dönemlerde yaşam alanı olan Büyük Deller Tepesinde arkeolojik kazı çalışmaları başladı.

AKSARAY'da Kalkolitik ve Helenistik dönemlerde yaşam alanı olan Büyük Deller Tepesinde arkeolojik kazı çalışmaları başladı. Kazı başkanı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Dr. Pınar Çaylı, kazı çalışmalarının Geç Demir Çağı'na ışık tutacağını belirterek, "Geç Demir Çağı'nda antik yol güzergahlarına hakim konumda bir kale tespit ettik ve oldukça yüksek kayalığın üzerinde belirlediğimiz bölgelerde kazıya başladık. Böylelikle kale duvarlarını açmaya başladık. İnsanların ovadan uzaklaşıp daha yüksek yerleri seçtiği bu dönem, tarımcı köylerin savunma ihtiyaçlarıyla da doğrudan ilişkilidir dedi.

Gülağaç ilçesi Demirci Beldesindeki Büyük Deller Tepesinde arkeolojik kazı çalışmaları başladı. Çevreye hakim konumuyla kayalık alan, 172 bin metrekare taban alanı ve üzerindeki kültür dolgusuyla, yaklaşık 65 metre yüksekliğinde oldukça sarp ve görkemlidir. Kazı başkanı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Dr. Pınar Çaylı, kazı çalışmalarının Geç Demir Çağı'na ışık tutacağını söyledi. Çaylı, "Oldukça yüksek bir kayalık üzerinde tespit edilen kültür dolgusu iki farklı dönemi kapsamaktadır. Bu yüksek kayalığın en erken M.Ö. 5200'lerde Kalkolitik Dönemde iskan gördüğü, ardından yaklaşık 5000 yıl sonra, ikinci kez Helenistik Dönemde yerleşildiği anlaşılmıştır. Bizler burayı tanımlı bir hale getirebilmek için kazı çalışmalarımızı sistematik bir şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz. Oldukça geniş bir alan ve yaklaşık 20 metrelik kültür dolgusuna sahip. Çalışmalarımızı bu sezon doğu ve kuzeydoğu yamaç üzerinde başlattık. Özellikle doğu yamaçta Kalkolitik Dönem'e ait, yontma taş aletlerin ve çanak çömleklerin yoğunlaştığı anlaşıldı. dedi.

GEÇ DEMİR ÇAĞI'NDAKİ ANTİK YOL GÜZERGAHLARINA HAKİM KONUMDA BİR KALE TESPİT ETTİK

Çaylı, ilk verilerden yola çıkarak Geç Demir Çağı'nda antik yol güzergahlarına hakim konumda bir kale tespit ettiklerini, yamaçlarda başlattıkları kazı çalışmalarıyla da kale duvarlarını açmaya başladıklarını da belirtti. Çaylı, "Ekibin bu alanda çalışmalara başlamasının nedeni, kazısı Prof. Dr. Sevil Gülçur tarafından tamamlanan Çatalsu Köyü'ndeki Orta Kalkolitik Dönem Güvercinkayası yerleşmesi bulgularıyla olan benzerlikleridir. Söz konusu benzerlik materyal kültürün yanı sıra yer seçimiyle de dikkat çeker. İnsanların ovadan uzaklaşıp daha yüksek yerleri seçtiği bu dönem, tarımcı köylerin savunma ihtiyaçlarıyla da doğrudan ilişkilidir."diye konuştu.

AKSARAY'DA GEÇ DEMİR ÇAĞI'NA IŞIK TUTACAK ARKEOLOJİK KAZI BAŞLADI
AKSARAY'DA GEÇ DEMİR ÇAĞI'NA IŞIK TUTACAK ARKEOLOJİK KAZI BAŞLADI
AKSARAY'DA GEÇ DEMİR ÇAĞI'NA IŞIK TUTACAK ARKEOLOJİK KAZI BAŞLADI
AKSARAY'DA GEÇ DEMİR ÇAĞI'NA IŞIK TUTACAK ARKEOLOJİK KAZI BAŞLADI

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Helenistik, Arkeoloji, Gülağaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AKSARAY'DA GEÇ DEMİR ÇAĞI'NA IŞIK TUTACAK ARKEOLOJİK KAZI BAŞLADI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pınar Altuğ eşiyle fotoğrafını paylaştı, ilk yorumlardan biri kayınvalidesinden geldi 11:01 Pınar Altuğ eşiyle fotoğrafını paylaştı, ilk yorumlardan biri kayınvalidesinden geldi Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış 10:49 Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Kabil'deki bombalı saldırıyı değerlendirdi: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor 10:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Kabil'deki bombalı saldırıyı değerlendirdi: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor
Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı 10:20 Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi 09:51 Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti 09:21 Son Dakika: Kabil'de havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıda 90 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Patlayıcı yüklü tır ile kamyonet çarpıştı! 6 kişi öldü, 2 kişi yaralı 08:53 Son Dakika: Patlayıcı yüklü tır ile kamyonet çarpıştı! 6 kişi öldü, 2 kişi yaralı Bakan Koca 23:32 Bakan Koca "Son dakika" diyerek paylaştı: Kovid-19 risk haritasında kırmızı il kalmadı

Son Dakika Haberleri
11:01 Son dakika: Ekonomik güven endeksi 39 ayın zirvesine çıktı
10:56 Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü
10:49 Gündüz kuşağı programında bir garip olay! ''Dayım'' diye tanıttığı adamla, kocasını aldatmış
10:43 Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok
10:32 Son Dakika: Avrupa'ya ihracatta ilave vergi yükümlülüğü geliyor
10:31 Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Kabil'deki bombalı saldırıyı değerlendirdi: DEAŞ'ın ne kadar tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor
10:19 Fotoğraf çekimi kanlı bitti! Model Jessica Leidolph, girdiği leopar kafesinde saldırıya uğradı
10:19 Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı
10:02 Son Dakika: Bugün güne yatay seyrinde başlayan dolar, 8,39 seviyesinde işlem görüyor
09:51 Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi
Son dakika: Ekonomik güven endeksi 39 ayın zirvesine çıktı Son dakika: Ekonomik güven endeksi 39 ayın zirvesine çıktı         
11:02
Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü Eski sevgilisinin yeni sevgilisini öldürdü         
10:56
Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok Dortmund'un kaptanı Reus, C Grubu hakkında konuştu: Grupta şu an için büyük takım yok         
10:43
Son Dakika: Avrupa'ya ihracatta ilave vergi yükümlülüğü geliyor Son Dakika: Avrupa'ya ihracatta ilave vergi yükümlülüğü geliyor         
10:32
Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı Kylian Mbappe, Real Madrid ile anlaştı         
10:19
Almanya'da genel seçimler öncesi büyük skandal! Afişe Atatürk'ün resmini koyup Almanya'da genel seçimler öncesi büyük skandal! Afişe Atatürk'ün resmini koyup "O da bize oy verirdi" yazdılar         
09:48
Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı Fatih Terim, Randers maçında Barış Alper performansına övgüler yağdırdı         
09:16
Ünlü oyuncu Metin Çekmez gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı Ünlü oyuncu Metin Çekmez gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı         
07:47
Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi Park halindeki yolcu otobüsünün freni boşalınca 600 metre sonra binaya çarparak durabildi         
22:30
Annesini önce boğan ardından 15 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin soğukkanlılığı kan dondurdu Annesini önce boğan ardından 15 yerinden bıçaklayarak öldüren gencin soğukkanlılığı kan dondurdu         
20:50
Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı Eşini kanlar içinde yerde buldu, katil zanlısı oğlu çıktı         
20:24
Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu Hatırını sorduğu vatandaştan Kılıçdaroğlu'na tepki çeken yanıt! Resmen yanından kovdu         
19:33
Hamileyken hortumla dövüldüğü söylenen Meltem Miraloğlu açıkladı: Son kez söylüyorum Hamileyken hortumla dövüldüğü söylenen Meltem Miraloğlu açıkladı: Son kez söylüyorum         
18:35
Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı Hindistan'da toplu tecavüz! 23 yaşındaki öğrencinin yaşadıkları ülkede infial yarattı         
18:30
Damadın arkadaşlarından Damadın arkadaşlarından "Son pişmanlık neye yarar" şarkılı gönderme         
16:04
Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı Ünlü sosyal medya fenomenleri, izinsiz yaptıkları çekilişler nedeniyle ifade vermeye çağrıldı         
15:37
Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı Parkta TikTok videosu çeken Pakistanlı kadın, yüzlerce erkeğin cinsel saldırısına maruz kaldı         
15:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2021 11:07:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AKSARAY'DA GEÇ DEMİR ÇAĞI'NA IŞIK TUTACAK ARKEOLOJİK KAZI BAŞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement