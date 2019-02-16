Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Gece Kulübünde Hareketli Saatler

Aksaray'da Gece Kulübünde Hareketli Saatler

37 dakika önce

Aksaray'da gece kulübünde hareketli saatler Çevreye ateş açan 2 kişi polisi alarma geçirdi Zanlılardan bir tanesi polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı Bölgeye özel harekat polisleri sevk edildiİSTANBUL - Aksaray'da bir gece kulübünde çevreye ateş açan silahlı iki zanlı, polisi...

Aksaray'da Gece Kulübünde Hareketli Saatler, System.String[]
Aksaray'da gece kulübünde hareketli saatler
Çevreye ateş açan 2 kişi polisi alarma geçirdi
Zanlılardan bir tanesi polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı
Bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi

İSTANBUL - Aksaray'da bir gece kulübünde çevreye ateş açan silahlı iki zanlı, polisi alarma geçirdi. Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Zanlılardan bir tanesi polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre olay sabah erken saatlerde Aksaray'da bir gece kulübünde yaşandı. Gece kulübüne gelen iki kişi, tartışma çıkardı. Çevreye rastgele ateş açan zanlılar, olay yerine gelen polislere de teslim olmamak için direndi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, destek için bölgeye özel harekat ekiplerini çağırdı. Zanlılardan bir tanesi polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.
Polisin diğer zanlının gözaltına alınmasına yönelik çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:48 Kaynak: İHA

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