Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Gece Kulübünde Hareketli Saatler

Aksaray'da Gece Kulübünde Hareketli Saatler

37 dakika önce

Aksaray'da gece kulübünde hareketli saatlerİSTANBUL(İHA)- Gece kulübüne silahla gelen şahıslar tartışma çıkardı.

Aksaray'da Gece Kulübünde Hareketli Saatler, System.String[]
Aksaray'da gece kulübünde hareketli saatler

İSTANBUL(İHA)- Gece kulübüne silahla gelen şahıslar tartışma çıkardı. Polisin olay yerine gelmesi üzerine zanlılar çevreye ateş açtı. Polise direnen zanlıları dışarı çıkarmak için bölgeye özel harekat ekipleri de sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri de alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:48 Kaynak: İHA

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