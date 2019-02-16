Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Gece Kulübünde Silah Sesleri

Aksaray'da Gece Kulübünde Silah Sesleri

58 dakika önce

Aksaray'da bir gece kulübünde çevreye ateş açan silahlı iki zanlı, polisi alarma geçirdi.

Aksaray'da Gece Kulübünde Silah Sesleri, System.String[]
Aksaray'da bir gece kulübünde çevreye ateş açan silahlı iki zanlı, polisi alarma geçirdi. Bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Zanlılardan bir tanesi polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, olay, sabah erken saatlerde Aksaray'da bir gece kulübünde yaşandı. Gece kulübüne gelen iki kişi, tartışma çıkardı. Çevreye rast gele ateş açan zanlılar, olay yerine gelen polislere de teslim olmamak için direndi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis, destek için bölgeye özel harekat ekiplerini çağırdı. Zanlılardan bir tanesi polis tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Polisin diğer zanlının gözaltına alınmasına yönelik çalışması sürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:18 Kaynak: İHA

Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İş Adamına Şantaj Yapan 4 Kişi, Operasyonla Yakalandı Belediye İşe Almayınca Üzerine Benzin Döküp Kendini Yakmak İstedi!

Şehir Magandası, Küçük Çocuğun Başına Silah Dayayıp "Sıkarım Kafana" Diyerek Tehdit Etti Polisten Kaçarken Emniyetin Nizamiye Kapısına Çarpan Alkollü Sürücü: Kolumu Emniyete Alın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 10:16:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aksaray'da Gece Kulübünde Silah Sesleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]