Aksaray'da gecenin güven timleri bekçilerle sokaklar daha güvenli - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da gecenin güven timleri bekçilerle sokaklar daha güvenli - Son Dakika

Aksaray'da gecenin güven timleri bekçilerle sokaklar daha güvenli

6 saat önce

Geceleri yaya devriye göreviyle suçun önlenmesi, şüphelilerin yakalanması ve sorumluluk alanına giren bölgelerde asayişin sağlanması amaçlı 2016 yılında başlayan çarı ve mahalle bekçileriyle artık sokaklar daha güvenli.

Aksaray'da gecenin güven timleri bekçilerle sokaklar daha güvenli, System.String[]

Geceleri yaya devriye göreviyle suçun önlenmesi, şüphelilerin yakalanması ve sorumluluk alanına giren bölgelerde asayişin sağlanması amaçlı 2016 yılında başlayan çarı ve mahalle bekçileriyle artık sokaklar daha güvenli.


Aksaray'da İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan yaklaşık 70 çarşı ve mahalle bekçisi 48 mahallede görev alıyor. Mahalle ve çarşılarda yaya olarak görev yapan ve suçun önlenmesi, şüphelilerin yakalanması ve sorumluluk alanına giren bölgelerde asayişin sağlanması kapsamında çalımalar yapan çarşı ve mahalle bekçileriyle sokaklar daha güvenli. Birçok olaya karşı etkin caydırıcılık rolü üstlenen bekçiler yaptıkları uygulamalarla da güvenliği sağlıyor. Polisin iş ve işlemlerinde de yardımcı unsur olarak görev yapan çarşı ve mahalle bekçileri, suçun önlenmesi için gece boyunca yaya devriye olarak görev yapıyor. Suçun önlenmesi, meydana gelen suçun şüphelilerinin yakalanması ve sorumluluk alanına giren bölgelerde asayişin düzenli bir şekilde sağlanması konularında etkin rol üstlenen çarşı ve mahalle bekçileri sokaklarda vatandaşa güven veriyor. Çarşı ve mahallelerde hemen her vatandaşı sorgulayan, şüpheli görülen durum ve olaylara müdahale eden mahalle bekçileri vatandaşlardan da büyük beğeni topluyor. Vatandaşlar bekçilerin uygulamalarının son derece önemli ve güvenli olduğunu belirterek uygulama ve çalışmaların devam etmesini temenni ettiklerini kaydetti. - AKSARAY

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Balıkesir'de vatandaşlardan Akşener'e HDP tepkisi
Çin'deki Türklerden gazeteye koronavirüs ilanı: Korkuyu büyütmeyin Irak'ta koronavirüs nedeniyle maçlar seyircisiz oynanacak Çıldır Aktaş Sınır Kapısı, koronavirüsü vakasının artması nedeniyle geçişlere kapatıldı

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 03:41:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aksaray'da gecenin güven timleri bekçilerle sokaklar daha güvenli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]