Aksaray'da genel asayiş uygulaması... Araçlar didik didik arandı - Son Dakika
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Aksaray'da genel asayiş uygulaması... Araçlar didik didik arandı

27.02.2022 22:08

Aksaray'da genel asayiş uygulaması... Araçlar didik didik arandı Aksaray'da polis ve bekçilerin katılımıyla gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında araç ve şahıslar didik didik arandı.

Aksaray'da genel asayiş uygulaması... Araçlar didik didik arandı

AKSARAY - Aksaray'da polis ve bekçilerin katılımıyla gerçekleştirilen genel asayiş uygulamasında araç ve şahıslar didik didik arandı.

Huzur ve güven ortamının sağlanması, olabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde geniş çaplı uygulama gerçekleştirildi. Şehrin belirli bölgelerinde gerçekleştirilen uygulamada asayiş ve trafik ekipleri bekçilerle birlikte görev aldı. Polis ekiplerince durdurulan tüm araçlar didik didik arandı. Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri araçları ve sürücülerin alkollerini kontrol ederken, Asayiş Şubesi ekipleri de sürücü ve yolcuların üzerlerini didik didik aradı. Mahalle ve çarşı bekçileri ise tüm şahısların bir bir GBT sorgusunu yaptı. Çok sayıda emniyet mensubunun katıldığı uygulama kent genelinde farklı noktalarda 2 saat boyunca sürdü.

Aksaray'da genel asayiş uygulaması... Araçlar didik didik arandı
Aksaray'da genel asayiş uygulaması... Araçlar didik didik arandı
Aksaray'da genel asayiş uygulaması... Araçlar didik didik arandı

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Aksaray, Tragger, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aksaray'da genel asayiş uygulaması... Araçlar didik didik arandı - Son Dakika


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