Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

12.06.2022 23:14

Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredekiler polise ve itfaiyeye bilgi verdi.

Tesisin deposundaki 1500 tonun üzerindeki geri dönüşüm kağıt balyalarının tamamına yayılan yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yangın söndürme çalışmalarında yaralanan itfaiye görevlisi Alperen Kurtçu, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

YORUMLAR
500
Aksaray'daki fabrika yangını söndürüldü Aksaray'daki fabrika yangını söndürüldü Yumurta viyoli üreten fabrikada yangın (2) Yumurta viyoli üreten fabrikada yangın (2)
Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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