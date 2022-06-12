Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika
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Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

12.06.2022 19:47

Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Aksaray'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredekiler polise ve itfaiyeye bilgi verdi.

Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine, çevre illerden takviye ekipler bölgeye sevk edildi.

Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Aksaray, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı - Son Dakika

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